Ministério da Saúde autoriza repasse de R$ 3,1 milhões para Acre

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS Nº 5.287, divulgou nesta quarta-feira (28) os valores referentes ao repasse da assistência financeira complementar para o estado do Acre e seus municípios. O total destinado à região é de R$ 3.1 milhões, incluindo tanto a gestão estadual quanto as gestões municipais.

O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), receberá R$ 2.3 milhões. Além disso, os municípios acreanos também foram contemplados, com valores que variam conforme as necessidades locais.

Entre os maiores repasses estão Cruzeiro do Sul, que receberá R$ 266.096,41, e a capital Rio Branco, com um repasse de R$ 202.825,01.A soma dos valores distribuídos para os municípios do Acre totaliza R$ 819 mil.