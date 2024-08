Emerson Jarude fará visitas a empresários e panfletagem nos semáforos nesta quarta

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, terá nesta quarta-feira (21) uma série de atividades de campanha voltadas para a interação direta com a população e o setor empresarial da capital. Durante a manhã e à tarde, Jarude realizará visitas a empresários locais, onde discutirá suas propostas para o desenvolvimento econômico de Rio Branco e ouvirá as demandas e preocupações do setor.

Além das reuniões com empresários, Jarude terá ações de panfletagem nos semáforos de Rio Branco. Durante essas atividades, o candidato terá a oportunidade de conversar brevemente com motoristas e pedestres. A panfletagem nos semáforos tem sido uma prática comum em sua campanha, permitindo um contato mais próximo com os eleitores e ajudando a disseminar suas ideias de forma direta e acessível.

Ao final do dia, o parlamentar terá uma reunião com a candidata a vereadora Tia Joice e prestigiará a inauguração do comitê do Maurício do Chalé.