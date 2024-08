Bocalom reafirma compromisso com empresários locais em visita ao Distrito Industrial

Durante visita ao Distrito Industrial de Rio Branco na tarde desta terça-feira (20), o candidato à reeleição Tião Bocalom (PL), destacou seu apoio incondicional aos empresários locais, ressaltando a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento da região.

Bocalom elogiou o trabalho da Amazon Tintas e do Café Vovó Pureza, Celso Ferreira Lima, evidenciando a confiança e o investimento em empresas que geram empregos e renda para a comunidade.

O candidato reafirmou seu compromisso com o projeto “Produzir para Empregar”, enfatizando que a iniciativa é fundamental para melhorar a qualidade de vida por meio da geração de renda. Bocalom destacou que o fortalecimento do empreendedorismo, tanto rural quanto urbano, está no cerne de seu plano de governo, e que continuará a dialogar com os empreendedores para apoiar e expandir suas atividades.