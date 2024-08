Marcus inaugura a Casa 15 e se reúne com apoiadores nesta quarta

O candidato Marcus Alexandre (MDB) divulgou sua agenda de campanha para esta quarta-feira, 21 de agosto, que inclui a inauguração de Casas 15 e um encontro com a militância na rotatória do Horto Florestal.

Pela manhã, Alexandre dará início às atividades às 7h30 com a inauguração da Casa 15 no Bairro Vitória, na residência de Adriana, localizada na rua principal do bairro, próximo à Igreja Quadrangular. Em seguida, às 8h30, será a vez da inauguração da Casa 15 no Eldorado, na casa de Geão, ao lado da Distribuidora MCM, em frente à Igreja Despertar da Fé.

À tarde, Marcus Alexandre encerrará sua agenda com um encontro do 15 na rotatória do Horto Florestal, na Avenida Antônio da Rocha Viana.