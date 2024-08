Emerson Jarude começa campanha com ‘adesivaço’: “Vamos vencer a eleição”

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Novo, Emerson Jarude, iniciou oficialmente sua campanha eleitoral nesta sexta-feira (15) com um ‘adesivaço’ na Avenida Antônio da Rocha Viana, uma das vias mais movimentadas da capital.

Ao longo da avenida, muitos condutores autorizaram a equipe do candidato a adesivar seus veículos com material de campanha, destacando o número 30, símbolo da candidatura de Jarude.

Em entrevista ao ac24horas, o candidato agradeceu a boa receptividade dos condutores e enfatizou a importância da participação popular.

Jarude, que já foi vereador na capital e atualmente exerce mandato de deputado estadual, destacou que no adesivaço aproveita para se aproximar da população e apresentar suas propostas aos eleitores.

“Olha, nós não vamos olhar para trás, nós vamos buscar fazer diferente daqui para frente. Nós sabemos que eles vão buscar as mesmas propostas para ajudar os políticos, não as pessoas. E nós vamos fazer aquilo que for necessário. Talvez tenhamos que tomar um remédio amargo, mas pelo bem da nossa cidade. Então vamos dar o nosso melhor nesses próximos dias e sem dúvidas vamos vencer a eleição”, afirmou.

O candidato a vice-prefeito, Capitão Isaías, disse que decidiu entrar na política devido à situação da cidade de Rio Branco.

“Nós estamos planejando algo NOVO, porque a nossa população clama por socorro nesta cidade. E nós temos presenciado aí que toda a população da nossa cidade, da capital acreana, já está cansada dos mesmos. Então nos veem com algo NOVO para realmente termos a plena convicção que podemos mudar o rumo dessa nossa cidade”, afirmou.

Coordenador da campanha de Emerson Jarude, Willy Viana, afirmou que a onda laranja do Novo estará com comitês de campanhas em todas as regionais da cidade.

“Hoje a gente está dando o início e o start na nossa campanha, fazendo uma ação de panfletagem aqui no comitê da Avenida Toda Rocha Viana. No total nós vamos ter cinco comitês, um comitê no segundo distrito, um comitê na parte central, um comitê na parte alta e um comitê na baixada da Sobral. A nossa meta e a nossa ideia é desses comitês atingir todos os bairros de Rio Branco fazendo o trabalho de porta em porta, de casa em casa, entregando as nossas propostas para cada eleitor de Rio Branco”, afirmou.

O ‘adesivaço’ foi a primeira de uma série de ações de mobilização que Jarude e sua equipe pretendem realizar ao longo das próximas semanas.