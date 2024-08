Bocalom vistoria novas ruas asfaltadas e encontra com fundador de Acrelândia

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom, esteve na manhã desta sexta-feira (16) no bairro da Pista, na região da Sobral, vistoriando ruas que receberam o trabalho do programa Asfalta Rio Branco. Durante a caminhada, Bocalom cumprimentou populares, ouviu elogios do trabalho de pavimentação, e encontrou um dos responsáveis pela fundação de Acrelândia.

José Torres foi presidente da Câmara Municipal de Plácido de Castro e coordenou o projeto que tornou a área onde hoje é Acrelândia, no distrito Projeto Redenção, o que possibilitou instauração dos poderes. “Eu conheço o Bocalom lá de Acrelândia, que tem o que tem por causa dele, mudou a realidade na cidade. Aqui em Rio Branco está fazendo a mesma coisa”, disse José.

Sobre a pavimentação das ruas do bairro da Pista, o prefeito da capital disse que sente orgulho em assistir à satisfação popular. “A gente vê a satisfação da população e é claro que a nossa função é isso mesmo, trabalhar para a nossa população. O orgulho é muito grande porque, por exemplo, são ruas estavam há 15, 20 anos abandonadas”, afirmou Bocalom.