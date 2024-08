Delta: 37% consideram gestão de Gladson Cameli boa/ótima e 13% acham péssima e ruim

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta sexta-feira, 16, além da avaliação do prefeito da capital, os números da gestão do governador Gladson Cameli.

De acordo com a pesquisa, 8,32% acham a administração de Cameli ótima e 29,44% boa, totalizando uma aprovação de 37,76%. 47,33% consideram a gestão regular.

Já nos quesitos ruim e péssimo, foram registrados 5,84% e 7,95%, somando uma reprovação de 13,79%. Não sabia e não responderam registrou 1,12%.

A entrevista do Instituto Delta ouviu 805 pessoas em Rio Branco entre os dias 12 a 15 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-05760/2024.