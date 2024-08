Com cafezinho e tapioca, Marcus Alexandre inicia campanha no Mercado do 15

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), junto com sua vice Marfisa Galvão (PSD), da coligação “Bora Rio Branco”, deu início à sua campanha na manhã desta sexta-feira, 16, com o tradicional cafezinho preto e uma tapioca com manteiga no Mercado do 15, localizado na região do Segundo Distrito da capital. A agenda teve a presença de dezenas de pessoas.

Marcus chegou ao local acompanhado de sua equipe de campanha, militantes e figuras importantes da política, como o ex-deputado João Correia, o vereador Fábio Araújo, o presidente do PT e ex-deputado estadual Daniel Zen, o senador Sérgio Petecão, além de vários candidatos, incluindo Éber Machado. Durante sua primeira entrevista de campanha, ao som da batucada do MDB, Alexandre destacou a importância de iniciar sua jornada no tradicional Mercado do 15 e agradeceu o apoio dos partidos aliados. “Hoje é um dia especial, é o começo da nossa caminhada. Quero agradecer a todos os partidos que estão do nosso lado, a todos os candidatos a vereador e vereadora que nos acompanham e que desejam mudança. Estamos começando aqui, no Mercado do 15, um ponto tradicional da nossa cidade. Quinze, Cidade Nova, foi onde a cidade nasceu, onde Rio Branco começou, e isso demonstra nosso respeito pela história, pelas tradições e pelas famílias tradicionais. Precisamos respeitar a história de Rio Branco para avançar e enfrentar os desafios do presente e do futuro”, declarou.

O candidato também garantiu que fará uma campanha propositiva, sem ataques pessoais aos adversários. “Este é o início da nossa caminhada. Vamos conduzi-la de forma propositiva, sem baixarias, sem ataques, apresentando o que temos no coração: nossas propostas e o desejo de ajudar nossa cidade”, ressaltou.

Ao longo da agenda, que também marcou a comemoração do aniversário do candidato a vereador Márcio Batista pelo PCdoB, Alexandre voltou a mencionar a importância simbólica de começar a campanha no bairro Quinze. “O Segundo Distrito é um lugar especial da nossa cidade e terá toda a nossa atenção. Começar nossa caminhada de campanha cedinho, no Mercado do Quinze, é algo que sempre faço. Estou sempre cedo, andando e conversando com as pessoas, e não poderia ser diferente. O Mercado do XV foi um dos oito mercados que reformei quando fui prefeito. É um lugar onde tenho muitos amigos. Começar no bairro Quinze tem uma simbologia especial nesse novo momento”, afirmou.

A candidata a vice, Marfisa Galvão (PSD), destacou a importância de uma campanha limpa nas ruas. Segundo ela, a população dará a vitória a Marcus Alexandre. “A resposta será nas urnas, é 15”, disse.