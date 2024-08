Em carreata, Gladson come quibe com Alysson e Bocalom, e fala em vitória no 1º turno

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom, o seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, e o governador Gladson Cameli, promoveram na tarde deste sábado (17), nas ruas do segundo distrito da capital, uma carreata com militantes e apoiadores. Durante o caminho, um morador entregou quibes a Gladson, Bocalom e Alysson.

A carreata teve saída na cabeceira da Quarta Ponte ja no segundo distrito, foi à principal da 6 de Agosto, fez o retorno para Avenida Amadeu Barbosa pela Travessa Cearense, andou pelo Bairro 15, Cidade Nova, e vai findar na Gameleira, às margens do Rio Acre, por volta das 18h. Durante todo o percurso, os candidatos acenaram para apoiadores que saíam à rua para observá-los.

Ao ac24horas, Bocalom falou que a passagem por bairros do segundo distrito da capital acontece num momento em que obras de grande relevância feitas em sua gestão já estão à disposição da sociedade. “O nosso trabalho transformou essa região. Nós atendemos aqui com a questão do asfalto desde 2021, quando arrebentou tudo. Graças a Deus, vamos passar hoje numa regional, tenho certeza absoluta, que está muito feliz com o nosso trabalho”, afirmou.

O governador Gladson Cameli disse que está feliz por, neste ato, poder além de juntar militantes, contemplar as benfeitorias feitas pela gestão de Bocalom em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE), como a reforma da Avenida Chico Mendes. Ele prometeu que município e estado devem continuar trabalhando juntos, revelou que acredita numa vitória de Bocalom e Alysson no primeiro turno.

“Tudo o que estamos vendo mostra uma dedicação, um compromisso com a sociedade e continuar um trabalho em prol das pessoas, com a prefeitura e o estado trabalhando juntos. Estou empenhado na campanha do Bocalom, vamos ter a vitória, se Deus quiser, no primeiro turno!”, disse Gladson.

O candidato a vice-prefeito de Bocalom, Alysson Bestene, disse que a alta adesão ao evento reflete o reconhecimento público da gestão do prefeito. “Olha a militância toda feliz, alegre, determinada, sábado à tarde, essa quantidade de carros, para a gente mostrar o que tem, a prefeitura tem feito e agora vai fazer muito mais, com mais parceria com o governo do estado. É um trabalho sério, honesto do prefeito Tião Bocalom, aonde obras impactantes isso tem acontecido na cidade de Rio Branco”, falou.

Não é possível afirmar o número de pessoas ou veículos participantes, mas uma foto aérea feita pelo drone do ac24horas a 500m de altitude mostrou que enquanto o último veículo entrava do elevado sobre a Amadeo Barbosa na rua 6 de Agosto, o primeiro já avançava na Cabenelas.