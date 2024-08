Elon Musk compara Alexandre de Moraes a vilão de Harry Potter, após X sair do Brasil

O bilionário dono do X, ex-Twitter, e da Tesla (TSLA), Elon Musk, comparou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o vilão da saga de livros e filmes Harry Potter, Lord Voldemort.

Em postagem no X neste sábado (17), Musk fez uma montagem com uma foto de Moraes ao lado de uma foto de Voldemort. Como descrição, o bilionário escreveu “a semelhança é estranha”, com dois emojis de riso.

A comparação acontece depois do anúncio do X de que irá fechar o seu escritório no Brasil e retirar a sua equipe local do país. Em comunicado, a empresa afirma que é uma questão de proteção da equipe.

O X alega que Alexandre de Moraes ameaçou uma das funcionárias da equipe com prisão em caso de descumprimento das ordens do STF em pedidos de bloqueio de páginas de investigados da corte.

A gigante das mídias sociais publicou fotos de um documento supostamente assinado por Moraes que diz que uma multa diária de R$ 20.000 e um decreto de prisão seriam impostos à representante da plataforma.

Musk, em publicações fazendo referência a esse caso, chamou Moraes de “uma completa vergonha para a justiça” e disse que a empresa não poderia ter concordado com as “exigências de censura secreta e entrega de informações privadas” exigidas pelo ministro do Supremo.

O personagem fictício, Lord Voldemort, a qual Elon Musk faz referência é o principal antagonista da série Harry Portter, que o bilionário já declarou ser fã.