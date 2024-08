Bahia freia reação do Grêmio e vence fora de casa pelo Campeonato Brasileiro

O Bahia surpreendeu o Grêmio e venceu o duelo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, por 2 a 0, neste sábado (17), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória fora de casa coloca os baianos na sexta posição da tabela com 38 pontos. Este é o terceiro resultado positivo seguido, contando Brasileiro e Copa do Brasil.

A derrota diante de sua torcida freia a reação do Grêmio na tabela. A equipe comandada por Renato Gaúcho vinha de quatro vitórias e um empate, e segue na 14ª posição com 24 pontos.

Os dois gols do Bahia no duelo foram marcados pelo atacante Thaciano, ex-Grêmio. O primeiro veio aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Everaldo fez um cruzamento pela ponta-direita e o camisa 16 cabeceou no canto direito do goleiro Caíque. O segundo gol aconteceu aos 31 minutos da segunda etapa, novamente de cabeça, após cobrança de escanteio de Carlos de Pena.

O time visitante teve mais finalizações certas (6 contra 5 do Grêmio) e uma melhor eficiência nos passes, com 561 passes certos contra 328 do Grêmio. O Bahia também se destacou nas bolas aéreas, com 5 escanteios a favor contra apenas 1 do Grêmio.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileiro, o Grêmio visita o Criciúma no Heriberto Hülse, no domingo (25), às 16h. Antes, a equipe gaúcha vai até o Rio enfrentar o Fluminense na terça (20) às 19h, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores.

Já o Bahia recebe o líder Botafogo, também no próximo domingo às 16h, na Arena Fonte Nova.