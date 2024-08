Com time misto, Atlético-MG empata com Cuiabá e segue distante do G6 do Brasileirão

O Atlético-MG chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (17), na Arena MRV, o Galo entrou em campo com time misto e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá.

Os gols foram marcados no primeiro tempo, em cobranças de pênalti. Igor Gomes abriu o placar para o Galo, e Pitta empatou para o Cuiabá.

Os dois times tiveram boas chances de balançar as redes na etapa final, mas o empate foi mantido até o fim.

Com a igualdade em casa, o Atlético-MG chegou aos 30 pontos no Brasileirão, oito a menos que o Bahia, sexto colocado. Já o Cuiabá segue na vice-lanterna, com 18 pontos, três a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4.

O Atlético agora volta o foco para a Copa Libertadores. Na próxima terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, o Galo recebe o San Lorenzo, pela volta das oitavas de final. Na ida, na Argentina, os times ficaram no empate por 1 a 1. Quem vencer se classificará.

Já no Brasileirão, o Galo jogará novamente no próximo sábado (24). A partir das 21h (horário de Brasília), o Atlético recebe o Fluminense na Arena MRV. No mesmo dia, mas às 18h30, o Cuiabá visita o Palmeiras no Allianz Parque.

O jogo

O Atlético-MG entrou em campo com um time completamente diferente. Gabriel Milito poupou sete jogadores para a partida contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores.

Em relação ao jogo contra os argentinos na última terça-feira (13), apenas Everson, Fausto Vera, Bernard e Deyverson foram titulares nesta tarde.

Uma das escolhas de Milito, Palacios foi o jogador mais participativo no primeiro tempo. Com boas arrancadas e dribles rápidos, levou perigo ao Cuiabá.

Em uma delas, foi derrubado na área, e o pênalti foi marcado com auxílio do VAR. Na cobrança, Igor Gomes chutou forte e abriu o placar: 1 a 0.

Palacios teve outra boa chance, mas parou em defesa de Walter. No rebote, Bernard cruzou para Igor Gomes, livre, cabecear no travessão. Pouco depois, foi a vez do Dourado, em jogada aérea com Marllon, acertar a trave.

A jogada aérea do Cuiabá foi o grande drama do Galo no primeiro tempo. Em outra cobrança de falta, Mariano derrubou Marllon na área. Foi mais um pênalti marcado com auxílio do VAR. Pitta foi para cobrança, Everson chegou a tocar na bola, mas ela morreu no fundo das redes: 1 a 1.

Depois do pênalti cometido e um passe errado, Mariano passou a ser alvo de vaias no fim da etapa inicial. O Galo batalhou bastante, criou chances, mas não conseguiu ir para o intervalo em vantagem.

O Atlético-MG voltou melhor para o segundo tempo e empurrou o Cuiabá para o campo de defesa. O time visitante tentou aproveitar os espaços para encaixar os contra-ataques, mas não obteve sucesso. O Galo, por sua vez, pecava nas tomadas de decisões.

Milito mexeu na equipe aos 15 minutos do segundo tempo. Entraram Cadu, Alisson e Paulinho nas vagas de Igor Gomes, Palacios e Bernard.

O Atlético-MG pressionou na reta final. Cadu acertou o travessão. Pouco depois, Deyverson balançou as redes, mas ele estava em posição irregular.

O time de Milito lutou até o fim, mas não conseguiu balançar as redes e amargou mais um resultado ruim na competição. Agora, o Galo pensa na decisão contra o San Lorenzo.