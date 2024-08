Grávida é atropelada, arremessada contra tijolos e fica em estado gravíssimo no Pronto-Socorro

Ozanir Oliveira de Lima, de 41 anos, grávida de 2 meses, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um caminhão caçamba na noite deste sábado, 17, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ozanir estava parada em sua bicicleta às margens do ramal quando, inesperadamente, o motorista de um caminhão caçamba, que trafegava no sentido centro-bairro, possivelmente embriagado, perdeu o controle da direção. O veículo colidiu com a cobertura da frente de um comércio e atropelou Ozanir. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local.

Com o impacto, a mulher foi violentamente arremessada contra alguns tijolos e caiu desmaiada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ozanir ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo. Segundo a médica do SAMU, Janaína Gonçalves, a paciente sofreu uma fratura na calota craniana, que resultou em um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.