Em Brasília, Gladson Cameli pede a ministro investimentos na educação do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, se encontrou nesta quarta-feira (21) com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília, para requisitar apoio para avançar na educação no estado.

De acordo com publicação de Gladson em uma rede social, o ministro ouviu pedido de apoio com investimentos para construção de escolas indígenas, em áreas rurais, e de ensino integral. Além disso, o governo do estado manifestou interesse na criação de um instituto de ensino superior que ofereça cursos em diversas áreas de tecnologia.