Ifac abre inscrições para cursos em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta quarta-feira (21) duas novas oportunidades de curso de capacitação em duas cidades no interior do Acre. Os editais estão disponíveis no site oficial da instituição.

Em Cruzeiro do Sul, o Ifac oferece 30 vagas gratuitas para o curso de Assistente Administrativo, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, enquanto em Epitaciolândia, 34 vagas estão disponíveis para o curso técnico subsequente em Agropecuária, destinado a quem já concluiu o Ensino Médio.

Ambos os cursos têm como objetivo promover a qualificação profissional e atender às demandas específicas do mercado de trabalho local. As inscrições para ambos os cursos estão abertas e seguem até o final do mês de agosto, com início das aulas previsto para setembro.

Em Cruzeiro do Sul, as interessadas devem atender aos seguintes critérios: serem beneficiárias do Bolsa Família ou inscritas no CadÚnico, ter pelo menos 16 anos e Ensino Fundamental II completo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de agosto nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro Especializado de Assistência Social (Creas) e na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Cruzeiro do Sul.

Em Epitaciolândia, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos candidatos na sede do Centro de Referência do Ifac, localizado na Escola Bela Flor. Os interessados devem apresentar cópias e originais dos documentos necessários, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e uma foto 3×4 recente. As inscrições estão abertas de segunda-feira a sexta-feira, nos períodos das 08h às 12h e das 18h às 22h. O curso tem duração de três semestres.