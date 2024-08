Condenado a 20 anos de prisão por tortura e morte de cadeirante, jovem é preso pela PF no aeroporto da capital

Santos foi condenado em maio de 2024 junto a outros oito réus pela morte de João Menezes da Silva, de 58 anos, que foi encontrado com as mãos amarradas e um ferimento na cabeça em outubro de 2020. À época do crime, ele tinha 19 anos.

Ao todo, a pena dele foi fixada em 20 anos e 10 dias multa. Ao g1, a defesa do jovem disse que não iria se manifestar sobre a prisão.



Crime



João Menezes da Silva foi morto na madrugada do dia 12 de outubro de 2020. O crime ocorreu na rua Salinas, no loteamento Praia do Amapá, segundo Distrito de Rio Branco. A Polícia Militar informou que a vítima teve a casa arrombada.