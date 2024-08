Eleições 2024: Marcus Alexandre é o convidado da sabatina do ac24horas nesta terça-feira

Após o atual prefeito Tião Bocalom (PL) abrir a primeira rodada de sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Branco na noite desta segunda-feira, 19, hoje é a vez do ex-prefeito e candidato pelo MDB, Marcus Alexandre, ser sabatinado pelos jornalistas do ac24horas.

A partir das 19h30, em todas as redes sociais, Marcus Alexandre vai poder falar sobre suas propostas de campanha e o que pretende fazer para melhorar áreas importantes da administração pública como saúde e educação, infraestrutura, transporte público, saneamento e geração de emprego.

A sabatina é mediada pelo jornalista Marcos Venícios, com perguntas dos colunistas, Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica; Astério Moreira, da Coluna do Astério; e o jornalista Leônidas Badaró. Cada jornalista – exceto o mediador – faz 4 perguntas para o candidato sabatinado.

As perguntas feitas pelos jornalistas são divididas em quatro rodadas (temas), sendo a primeira saúde e educação, a segunda infraestrutura e geração de emprego, a terceira mobilidade urbana e transporte coletivo, e na quarta rodada, o tema é livre. Entre a terceira e quarta rodada, o candidato responderá uma pergunta feita por um popular. Estima-se que cada programa durará, no máximo, 50 minutos.