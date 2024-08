Bocalom tem reunião com empresários e candidatos a vereador nesta terça-feira

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem como agenda para esta terça-feira (20) reuniões com candidatos a vereadores, empresários e trabalhadores.

De acordo com a assessoria de campanha, Bocalom se reúne, às 15h, com o candidato a vereador Aluizio Veras e trabalhadores da empresa Amazon Tintas, no bairro Distrito Industrial.

Às 16h, o prefeito se reúne com o candidato a vereador coronel Edener e convidados, no bairro Abrahão Alab. Uma hora depois, às 17h, acontece a reunião com empresários e trabalhadores do setor têxtil no Espaço H, na estrada Jarbas Passarinho número 8968, bairro Xavier Maia.

A última agenda da terça-feira está marcada para às 20h, e é uma reunião com o candidato a vereador Sandro Tremecar e convidados, no bairro Ayrton Senna.