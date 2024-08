Jenilson retoma nesta terça-feira atividades de campanha com gravações e reuniões

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), retoma nesta terça-feira (20) suas agendas de campanha eleitoral com reuniões internas com o seu grupo político e lideranças da capital. A retomada das agendas ocorre após Leite ficar ausente da cidade nos últimos dois dias devido a reuniões em Brasília com a cúpula nacional do PSB

Leite inicia o dia com uma série de conversas internas com lideranças locais. O encontro visa reforçar alianças e discutir estratégias para o fortalecimento de sua candidatura. Na parte da tarde, Leite se dedica à gravação de material para suas redes sociais.

Para encerrar o dia, o candidato se reunirá com o conselho político, composto por representantes das associações da Polícia Militar.