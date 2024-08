Dupla é flagrada pela Polícia Militar vendendo e embalando drogas no bairro Quinze

Dois indivíduos foram flagrados vendendo entorpecentes, sendo que um deles é menor de idade. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira, 20, no beco do flamengo, no bairro Quinze.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão realizava patrulhamento preventivo no bairro, quando avistou os suspeitos sentados cortando plástico para embalar os entorpecentes, os militares se aproximatam e realizaram a abordagem dos indivíduos.

Ambos foram identificados e foi constatado que um dos suspeitos é menor de idade. Na revista foi encontrada uma quantia em dinheiro fruto da venda do entorpecente e mais uma quantidade de cocaína sobre a mesa que os mesmos estavam envolta.

Foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor e os dois foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que sejam tomadas as providências legais.

Fonte: Ascom/PMAC