Polícia apreende arma de fogo, munições e um par de algemas no bairro Vila Acre

Um revólver calibre .38 com 7 munições do mesmo calibre e um par de algemas, foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta última segunda-feira, 19, na rua Major Mendonça de Lima, no bairro Vila Acre.

O grupamento tático do 2° Batalhão realizava rondas ostensivas pelas ruas do bairro, quando foi abordado por um denunciante que repassou informações seguras sobre um indivíduo que estaria armado vendendo entorpecentes. O indivíduo deu todas as características do suspeito.

De imediato os militares fizeram o deslocamento e, chegando ao local, visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas. O suspeito empreendeu fuga ao perceber a presença da Polícia Militar, correndo por uma rua estreita e pulando vários muros.

A guarnição ainda tentou realizar a abordagem porém, não foi possível, visto que o suspeitos sumiu das vistas dos polícias entrando em uma área de mata. Ao verificarem o trajeto que o homem fez, a equipe encontrou uma arma de fogo, um revólver calibre .38 com 7 munições do mesmo calibre intactas, além de um par de algemas.

O armamento e as algemas foram recolhidos e encaminhados juntamente com as munições, para a delegacia da segunda regional para as providências legais.

Fonte: Ascom/PMAC