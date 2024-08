Polícia Civil prende estelionatário em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Judiciário contra A.A.O., identificado como autor de diversos estelionatos na cidade.

A.A.O. foi condenado a mais de oito anos de prisão em regime fechado pelos crimes cometidos. Ele foi localizado e preso pelos agentes do Nepatri e, em seguida, encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.

A operação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater crimes patrimoniais e garantir a aplicação da justiça na região.

Fonte: Ascom/PCAC