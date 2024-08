Dólar hoje cai mais de 1% e se aproxima de R$ 5,40 em meio a fraqueza global da moeda

O dólar comercial opera com baixa expressiva nesta segunda-feira (19), em linha com a fraqueza da moeda norte-americana no exterior, no início de uma semana repleta de eventos econômicos, incluindo um discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 13h53, o dólar comercial operava em queda de 0,99%, a R$ 5,4135 na compra e a R$ 5,4135 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) caía 1,30%, a 5.413 pontos.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou a sexta-feira em baixa de 0,31%, cotado a R$ 5,4673.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,4135

• Venda: R$ 5,4135

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,42

• Venda: R$ 5,6292

O que aconteceu com o dólar hoje?

O dólar recuava em movimento alinhado com a fraqueza da moeda norte-americana no exterior, à medida que investidores consolidam suas apostas sobre um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O desempenho da moeda norte-americana no Brasil acompanhava perdas da moeda ante uma série de divisas fortes e de emergentes ao redor mundo, com destaque para o retorno da força do iene.

Entre moedas emergentes, o dólar recuava contra o peso chileno, o rand sul-africano e o peso colombiano.

Os movimentos ocorrem em meio a expectativa pelo início de um ciclo de afrouxamento monetário no Fed em sua reunião de setembro, após uma série de dados benignos para a inflação dos EUA na semana passada.

Operadores veem 77% de chance de o Fed cortar os juros em 0,25 ponto percentual no próximo mês, o que seria o primeiro movimento da taxa desde julho de 2023, quando ela foi elevada para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Quanto mais o banco central dos EUA reduzir os juros, pior para o dólar, que se torna comparativamente menos atraente quando os rendimentos dos Treasuries caem.

O índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — caía 0,48%, a 101,970.

No radar dos investidores nesta semana está o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, em que ele pode fornecer sinais sobre a trajetória dos juros nos EUA.