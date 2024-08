Superlua azul: como observar fenômeno raro que acontece nesta segunda-feira (19)

Agosto continua sendo um mês emocionante para os observadores do céu noturno. Logo após o pico da chuva de meteoros Perseidas na semana passada, a primeira das quatro Superluas que ocorrerão ainda neste ano nasce na noite desta segunda-feira (19).

Nesta madrugada, será possível ver a rara combinação de uma Superlua e uma Lua azul.

A última vez que um evento lunar como esse ocorreu foi em agosto de 2023, e as próximas Superluas azuis estão projetadas para acontecer de novo apenas em 2037. Aproximadamente um quarto de todas as Luas cheias são Superluas, enquanto apenas 3% das Luas cheias são Luas azuis.

As chamadas Superluas são os maiores e mais brilhantes eventos lunares do ano. Elas ocorrem quando o satélite se encontra em seu ponto mais próximo da Terra, já que a órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito, mas um caminho elíptico.

Segundo a Nasa, os cientistas se referem a esse ponto como o perigeu da Lua — quando o satélite se encontra a uma distância média de cerca de 363.300 quilômetros.

Existem definições variadas para Superluas, conforme explicou Noah Petro, chefe do laboratório de Geologia Planetária, Geofísica e Geoquímica da Nasa. No entanto, uma Lua cheia que está pelo menos 90% no perigeu é frequentemente descrita como uma Superlua, disse ele.

Quando a Lua está mais próxima da Terra em sua órbita, ela pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está em seu ponto mais distante do planeta, conhecido como o apogeu, a cerca de 405.500 quilômetros da Terra.

Visibilidade da Superlua

Superluas são observáveis ​​a olho nu e não requerem um local específico para visualização. Shannon Schmoll, diretora do Planetário Abrams na Universidade Estadual de Michigan, disse que se o céu estiver livre de nuvens será possível ver o fenômeno.

“É brilhante o suficiente para que você não precise ir a nenhum lugar especial”, e ficará visível logo após o pôr do sol, ela disse.

Petro disse que a vantagem dessas Luas cheias é que, se a cobertura de nuvens obscurecer a visibilidade, você ainda terá outras noites para apreciar a beleza do astro, um pouco antes e um pouco depois do auge do fenônemo nesta segunda (19).

“Então, há realmente três dias em que a Lua cheia estará mais bonita”, disse ele.

“O ponto das Superluas é que, por estarem muito mais próximas, elas também são mais brilhantes”, falou Petro. Ele observou que, se for uma noite clara, você pode notar a mudança na claridade lá fora. “Você será presenteado com esta bela visão no céu, que é nossa Lua pairando ao longe.”

Como as Superluas são 30% mais brilhantes que as Luas cheias comuns, elas são mais facilmente detectáveis.

“Vai ficar um pouco mais claro, e é sempre uma boa desculpa para sair e apreciar o universo, nosso lugar nele e o que podemos ver na Terra”, disse Schmoll.

O que são Luas azuis?

Apesar deste nome datar de 1528, a Lua não ficará da cor azul ao aparecer no céu, explicou Gordon Johnston, da Nasa.

“Somente quando há um eclipse lunar é que a lua parece mudar de cor”, acrescentou Petro.

Assim como acontece com as Superluas, há definições variadas para as Luas azuis: as mensais e as sazonais.

Quantos as Luas azuis mensais: Schmoll explicou que “em média, temos uma Lua cheia por mês, mas como a maioria dos nossos meses são um pouco mais longos do que um ciclo lunar, isso significa que se uma Lua cheia ocorrer bem no começo de um mês, podemos ter outra Lua cheia novamente no final do mês. Então, às vezes, isso é chamado de Lua azul.”

Já uma Lua azul sazonal é frequentemente definida como a terceira Lua cheia de uma estação astronômica com quatro Luas cheias.

“Se você pegar uma estação, uma estação tem cerca de três meses de duração. Então, nesse tempo, você normalmente teria três Luas cheias em uma única estação, e se você acabar com quatro, então a terceira das quatro seria a Lua azul, e é isso que essa Lua azul é”, disse Schmoll.

A Lua azul desta segunda-feira é sazonal pois é a terceira Lua cheia desde que o inverno começou — e teremos uma quarta Lua cheia em setembro antes da estação acabar.

Mais Superluas em 2024

As Superluas restantes de 2024 ocorrerão em 18 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro.

A Superlua de setembro também será um eclipse lunar parcial, o que significa que a Terra lançará sua sombra sobre parte da Lua. “Mas é parcial, então não será tão óbvio para um observador”, disse Petro.

No entanto, a maior e mais brilhante Lua do ano nascerá em outubro. “A Lua estará, na verdade, cerca de 100 quilômetros mais próxima da Terra em 17 de outubro”, acrescentou Petro.