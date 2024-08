Bancários do Santander manifestam por melhores condições de trabalho

Dezenas de colaboradores do banco Santander realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira, 19, na agência localizada no centro dar Rio Branco, reivindicando melhores condições de trabalho.

De acordo com o diretor sindical do Sindicato dos Bancários, Neném Almeida, o banco tem imposto condições de trabalho desumanas, especialmente no que diz respeito ao horário de expediente. “O Santander quer explorar os trabalhadores, forçando-os a trabalhar até as 17h e ainda abrir a agência aos sábados. O horário de expediente é até as 13h, mas estão pressionando os funcionários a trabalharem além da carga horária”, declarou Almeida.

Durante o protesto, cerca de 26 servidores bloquearam a entrada da agência, manifestando seu descontentamento com a direção do banco. “Fechamos a agência, e eles ameaçaram chamar a polícia para nos prender. Se não cumprirem as normas, estaremos aqui todos os dias”, alertou o diretor sindical.

Após horas de manifestação, os servidores decidiram encerrar o protesto, após um diálogo com a direção do banco.