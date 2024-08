Marcus Alexandre lança ‘Casa 15’ para distribuir material de campanha, no Oscar Passos

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) lançou nesta segunda-feira, 19, a “Casa 15”, no bairro Oscar Passos, em Rio Branco. O espaço funcionará como um ponto de referência para os trabalhos da campanha eleitoral. A agenda teve a presença do candidato à reeleição, vereador Célio Gadelha e do presidente estadual do MDB, Flaviano Melo.

Segundo o candidato, a campanha segue com entusiasmo, e a “Casa 15” é uma residência cedida por um morador que se transformou em um local para distribuição de materiais de campanha, como banners e santinhos.

“A campanha segue com muita alegria, e a ‘Casa 15’ é um exemplo do abraço que a comunidade dá à nossa campanha. É uma manifestação de fé e esperança em uma cidade melhor. Hoje foi aqui no Oscar Passos, e tenho certeza que serão várias, centenas de casas que estarão abraçando a nossa campanha. A ‘Casa 15’ é um ponto de referência onde as pessoas podem pegar materiais como cartazes, adesivos e santinhos. É um local que simboliza o apoio à nossa candidatura, e eu quero deixar meu agradecimento”, declarou Marcus Alexandre.