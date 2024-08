Discussão entre casal termina com um ferido a golpe de faca na capital

Rutemir Bernardo de Souza Vasconcelos Júnior, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste sábado, 17, dentro de uma residência situada na Avenida Norte, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Rutemir estava na residência com sua esposa, identificada como Maria, ingerindo bebida alcoólica, quando os dois começaram uma discussão. Irritada, a mulher pegou uma faca, partiu para cima do marido e desferiu um golpe que atingiu o braço esquerdo, no bíceps, ferindo uma artéria e causando intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Júnior ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, deram voz de prisão a Maria e a encaminharam à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.