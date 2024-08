A chuva forte com ventos na tarde deste sábado, 17, em Cruzeiro do Sul, causou prejuízos. Na comunidade Muniz, próximo ao Porto do Governo, o telhado de uma casa foi completamente arrancado. Em outro incidente parecido, os destroços de uma residência pegaram em um fio de baixa tensão. De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve outros casos, mas sem vítimas.

A Defesa Civil encaminhou a família que ficou sem teto, para um hotel e a Secretaria de Ação Social, dará encaminhamento ao caso.