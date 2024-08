Vídeo: chefe de segurança da Ufac agride estudante do curso de História e caso repercute

Um tumulto ocorrido na tarde deste sábado, 17, no Centro Acadêmico de Licenciatura de História Carlos Marighella, dentro das dependências da Universidade Federal do Acre (Ufac), terminou com o estudante Cristian Souza Bezerra, de 19 anos de idade, sendo agredido fisicamente pelo chefe da segurança da instituição federal, Edízio Souza do Nascimento, que desferiu um soco nas costas do estudante (veja no vídeo abaixo).

De acordo com o aluno, o desentendimento envolve a ocupação do espaço físico pelos membros da entidade acadêmica, que ocorre há três meses, mas que não está sendo aceita pela coordenação do curso. Cristian disse ao ac24horas que a agressão aconteceu depois que os alunos entraram no espaço físico do centro após os cadeados terem sido trocados na ausência dos estudantes e o acesso ter sido restringido.