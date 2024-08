Deyverson é anunciado como reforço do Atlético-MG e manda recado à torcida

Anunciado nesta quarta-feira (7) como reforço do Atlético-MG, o atacante Deyverson mandou um recado à torcida atleticana. O jogador enviou uma mensagem pelas redes sociais do clube e manteve o bom humor característico da carreira.

“Fala, massa atleticana. Quem fala aqui é o Deyvinho da piscadinha. Passando para confirmar para todos vocês que estamos juntão. Esquece aquelas coisas, arrasta a página para o próximo lado, que a que vem é sucesso. Tamo junto, um abraço”, disse o jogador, que assinou contrato até o fim de 2025.

Deyverson chegou em Belo Horizonte na segunda (5) e passou por exames médicos antes de ser anunciado. O atacante vai usar a camisa 9 e pode estrear neste sábado (10), no clássico contra o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso caso o nome dele seja regularizado no Boletim Infomativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vale lembrar que, pelo Galo, Deyverson não pode jogar a Copa do Brasil, já que esteve em campo na competição pelo Cuiabá. Já no Brasileirão e na Copa Libertadores, a presença dele é permitida.

A última partida do atacante pelo Dourado foi no domingo (28), na derrota para o Athletico-PR pelo Brasileirão.

A carreira de Deyverson

O atacante começou a carreira no Mangaratibense-RJ, mas rodou por clubes da Espanha, Alemanha e Portugal antes de chegar ao Palmeiras em 2017. Pela equipe paulista, Deyverson viveu os melhores momentos e foi campeão da Libertadores em 2021.

Pelo Cuiabá, foram 83 jogos, com 33 gols e nove assistências.