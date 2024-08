Ministério da Previdência é autorizado a abrir concurso com 175 vagas; veja detalhes

O Ministério da Previdência Social (MPS) recebeu aprovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para realizar concurso público com 175 vagas. As posições são para perito médico federal, e os candidatos precisam ter nível superior.

A decisão foi oficializada por meio da portaria publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU). O edital de abertura do concurso público deverá ser divulgado no prazo de até 6 meses a partir de hoje.

A concessão dos cargos está condicionada a homologação do resultado final do concurso e à adequação orçamentária e financeira, segundo informação no Diário.

A não publicação do edital do concurso, dentro do prazo estabelecido, implicará na perda do efeito da portaria.