Augusto Akio conquista a medalha de bronze no skate park da Olimpíada de Paris

O brasileiro Augusto Akio conquistou nesta quarta-feira (7) a medalha de bronze no skate park da Olimpíada de Paris 2024. Esta foi a estreia do curitibano de 23 anos em Jogos Olímpicos.

Akio garantiu o pódio com uma nota 91.85, registrada em sua terceira volta na final. O pódio foi completado pelo australiano Keegan Palmer, que levou o ouro com 93.11, e o estadunidense Tom Schaar, com uma nota de 92.33.

O Brasil conseguiu classificar seus três competidores para a decisão olímpica do skate street. Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, ficou perto de voltar a conquistar uma medalha. Sua melhor nota na final foi 91.65, terminando em quarto lugar, logo atrás de Augusto Akio.

Luigi Cini, o outro brasileiro, terminou na sétima colocação, com 76.89 como melhor nota.