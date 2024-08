Devido à seca ,Tribunal Regional Eleitoral avalia condições do transporte fluvial para eleições deste ano no Acre

A Justiça Eleitoral está preocupada com a seca no Acre e seus impactos nas eleições deste ano, especialmente quanto à logística e mobilidade no interior do Estado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Júnior Alberto, solicitou que os juízes eleitorais realizem uma avaliação detalhada dos locais de votação que dependem de transporte fluvial.

“Com diversos locais de votação na jurisdição do TRE do Acre sendo acessíveis exclusivamente por vias fluviais, a navegabilidade comprometida dos rios pode representar um sério desafio logístico para o transporte de urnas e eleitores. Precisamos garantir que todos os eleitores do estado possam exercer seu direito ao voto, mesmo diante das adversidades que as condições climáticas nos impõem”, disse Júnior.

Além da solicitação de avaliações, o presidente convocou todos os juízes eleitorais para uma reunião a ser realizada no dia 9 de agosto visando discutir as questões relacionadas à seca dos rios e construir um plano de risco que aborde possíveis soluções e alternativas para assegurar a realização do pleito eleitoral de maneira segura e eficaz.

“A reunião será fundamental para traçar estratégias que garantam a acessibilidade dos locais de votação e a integridade do processo eleitoral no Acre. O TRE segue atento e atuante para assegurar que todos os eleitores do estado possam participar do pleito de maneira democrática e inclusiva, apesar dos desafios impostos pela seca”, concluiu Júnior.