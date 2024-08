Alunos de Odontologia denunciam descaso de faculdade e atraso na colação de grau

Estudantes do 10º período do curso de Odontologia da faculdade particular Estácio/Unimeta procuraram o ac24horas para denunciar o que chamam de descaso por parte da instituição de ensino, que tem resultado em dificuldade na colação de grau dos concludentes.

Os alunos relatam que estão tendo dificuldade em resolver pendências internas dentro da faculdade, principalmente documentos necessários para terminar o curso.

“Alguns de nós entregaram documentos há vários meses e a Estácio/Unimeta simplesmente não enviou e a maioria está com problemas para conseguir validar esses documentos”, explica um dos estudantes, que prefere não se identificar.

A denúncia diz ainda que alguns alunos já perderam vagas de emprego por conta do atraso da faculdade. “Vários colegas perdendo vagas de emprego por descaso da faculdade em não querer resolver, alunos que já estavam com documentação toda aprovada e dias antes da ata de colocação a documentação voltou sem informativo do que houve de errado”.

A Estácio/Unimeta foi procurada, mas não se manifestou. O espaço segue à disposição, caso haja interesse.