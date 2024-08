Acre pode ter sensação térmica abaixo dos 9°C , diz Davi Friale

O pesquisador do clima Davi Friale, fez um alerta em uma rede social nesta quarta-feira (7) sobre a chegada mais abrangente e intensa onda de frio ao Acre. De acordo com ele, na próxima sexta-feira (9), a sensação térmica em alguns municípios do estado pode marcar abaixo de 9°C.

Friale chama atenção para “várias” noites geladas, com ventos fortes, que devem provocar a sensação térmica mais fria do ano, principalmente em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e adjacências.

“É muito importante e urgente uma campanha do agasalho para acolher aqueles que estão em situação desfavorável”, afirmou.