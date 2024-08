Criança de 3 anos salvo de afogamento recebe alta no PS de Rio Branco

Uma história que poderia ter terminado em tragédia trouxe alívio e alegria na manhã do último sábado, 3, para a família do pequeno E. G., de 3 anos, que foi vítima de afogamento na tarde da última sexta-feira, 2, em uma chácara em construção situada no Ramal Santa Maria, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco.

A criança foi encontrada pelo pai, que é caseiro na chácara, dentro da piscina, com uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida inicialmente pelo professor da Universidade Federal do Acre, Dr. Umberto, que também reside na chácara e iniciou o processo de massagem cardíaca. Após 5 minutos de reanimação, o pequeno E. G. voltou a apresentar batimentos cardíacos.

O Dr. Vitor Balbino e sua equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os atendimentos necessários e conseguiram encaminhar a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O estado de saúde da criança foi considerado pelo médico do SAMU como delicado, mas estável. Em menos de 24 horas internado, o pequenino E. G. reagiu bem e, na manhã do sábado, com uma grande evolução no seu quadro clínico, recebeu alta médica e já se encontra em casa, novamente nos braços dos pais.

A rápida ação do Dr. Umberto e da equipe do SAMU foi fundamental para o desfecho positivo desta história, que teve um final feliz