Criança se afoga em piscina e sobrevive após 5min de reanimação em Rio Branco

Uma criança de 3 anos foi vítima de afogamento na tarde desta sexta-feira, 2, em uma chácara em construção situada no Ramal Santa Maria, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações do proprietário, o pai da criança, que é caseiro no local, estava trabalhando quando encontrou seu filho dentro da piscina. Imediatamente, a criança, que estava inconsciente, foi retirada da água. O professor da Universidade Federal do Acre, Dr. Umberto, que também reside na chácara, iniciou o processo de massagem cardíaca. Após 5 minutos de reanimação, a criança voltou a apresentar batimentos cardíacos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram a criança chorando em cima de uma cama. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Vitor Balbino, o estado de saúde da criança é delicado, porém estável.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas quando chegaram à chácara, a criança já estava sendo atendida dentro da ambulância do SAMU.