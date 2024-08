Polícia investiga vazamento de vídeos íntimos entre professor e pastor no Acre

Desde a última terça-feira (23), a população do Acre é surpreendida com o vazamento de vídeos de um professor de 31 anos de Rio Branco tendo relações sexuais com presbítero de igreja evangélica no Acre e outras pessoas. Com a exposição das imagens, que configura crime, o Ministério Público Estadual (MP-AC) requisitou que a Polícia Civil instaure um inquérito para investigar o caso. Entenda mais abaixo.