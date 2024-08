Criança de 4 anos é atingida por tiro acidental na cabeça no dia do seu aniversário na zona rural de Rio Branco

Uma criança de 4 anos foi ferida com um tiro acidental na cabeça no dia do seu aniversário, na noite deste domingo, 4, na Fazenda Princípio, situada no km 14 da Rodovia AC-90, na Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a mãe estava em casa com seus dois filhos e, enquanto lavava a louça, a criança de 10 anos pegou uma espingarda que estava municiada e em um lugar acessível. Ao manuseá-la, a espingarda disparou acidentalmente, atingindo a cabeça da irmã de 4 anos.

Ao ouvir o disparo, a mãe correu para ver o que tinha acontecido e encontrou sua filha de 4 anos sangrando na região da cabeça. A vítima foi colocada dentro de um veículo modelo HB20, e os familiares seguiram com a criança em direção ao hospital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Na altura do km 6 da Estrada Transacreana, o carro foi interceptado. Foram prestados os primeiros atendimentos, a criança foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, a paciente sofreu um tiro na cabeça, com exposição de massa encefálica e fratura de crânio. Ela precisou ser intubada e deu entrada no hospital em estado gravíssimo.

Policiais militares estiveram no local onde ocorreu o tiro acidental para os devidos procedimentos.

O caso inicialmente será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).