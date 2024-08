Corinthians empata com o Juventude em casa e volta para a zona de rebaixamento

O Corinthians e Juventude ficaram no empate em 1 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto marcado por atuação demorada do VAR, três expulsões (uma delas fora de campo) e boas chances desperdiçadas, Alan Ruschel abriu o placar logo no início da partida, mas o Timão empatou na segunda etapa com Pedro Henrique. O resultado foi péssimo para os corintianos, que voltaram para a zona de rebaixamento do torneio – os gaúchos conseguiram manter vantagem do Z-4.