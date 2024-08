Brasileirão: Palmeiras marca no fim e arranca empate contra o Internacional no Beira-Rio

Na tarde deste domingo (4), Internacional e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, Bruno Henrique abriu o placar com um golaço para os mandantes, enquanto Roney fez o gol do Verdão já aos 42 minutos da segunda etapa.

Com o empate, o Inter se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe colorada agora ocupa a 16ª posição, com 21 pontos ganhos – vale lembrar, porém, que o time tem cinco jogos a menos, por conta das enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul.

Mesmo com o gol no fim, o resultado faz o Palmeiras seguir sem vencer. Agora, chegou a quarta partida consecutiva sem um resultado positivo. A equipe ocupa a 3ª posição do Brasileirão, com 37 pontos e viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem. Nesta semana, membros de torcida organizada invadiram o CT para protestar contra a má fase do clube.

Próximos jogos

O Internacional volta a campo apenas no próximo domingo (11). Às 19h (de Brasília), o Colorado enfrenta o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Antes de voltar a jogar pelo Brasileirão, o Palmeiras tem confronto importante pela Copa do Brasil. No Allianz Parque, o Verdão tenta a virada contra o Flamengo, após perder o jogo de ida por 2 a 0. O jogo está marcado para às 20h (de Brasília) da próxima quarta-feira (7).