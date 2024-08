Com reservas, Grêmio faz gol bizarro, vence o Athletico-PR e respira no Brasileiro

Sem a maioria dos jogadores titulares, o Grêmio derrotou o Athletico-PR, por 2 a 0, na Ligga Arena, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados pelo zagueiro Gustavo Martins e pelo atacante colombiano Monsalve, ambos na primeira etapa de partida.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho chegou aos 21 pontos ganhos, e agora, ocupa a 14ª colocação da competição. O Rubro-Negro Paranaense, por sua vez, segue “estacionado” na oitava posição, com 28 pontos, a mesma pontuação do Atlético-MG, por exemplo.

Detalhe para os gols que deram a vitória ao Grêmio. O primeiro, marcado por Gustavo Martins, foi após um rebote do goleiro Léo Linck, em cobrança de falta de Edenilson. No segundo, o arqueiro do Furacão não foi capaz de dominar uma bola recuada. O estreante Monsalve, esperto, aproveitou a chance e foi às redes.

O segundo tempo, por sua vez, foi marcado por dois gols anulado, um para cada time. Du Queiroz anotou para o Grêmio, mas estava em posição irregular. No lance seguinte, Di Yorio cometeu falta no goleiro Rafael Cabral, do Tricolor, antes de marcar.

Próximos compromissos

Pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio enfrenta o Cuiabá, no próximo sábado (10), o Athletico-PR encara o Internacional no domingo (11).