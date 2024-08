Fluminense vence a quarta seguida no Brasileirão, e Bahia se afasta do G-4

O Fluminense pulou para a 17ª posição e está um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora do Z-4. Com a quarta vitória seguida, a equipe carioca chegou aos 20 pontos no Brasileirão.

O Bahia perdeu a terceira das últimas cinco partidas e se distanciou do G-4, com 32 pontos, quatro atrás do Fortaleza, quarto colocado.