Com sabatina adiada, Emerson Jarude diz que desempenho está guardado e mostrará surpresa aos eleitores

O candidato à prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO), visitou o ac24horas na tarde desta quinta-feira (22) para fazer um vídeo aos seus seguidores justificando o adiamento de sua participação na sabatina, que seria hoje e foi transferida para amanhã, sexta-feira (23), em razão da falta de energia e má qualidade de internet no Acre.

Sabatina com Emerson Jarude é adiada para esta sexta-feira (23)

Para a reportagem, Jarude lamentou o problema de falta de energia que afeta o Acre e Rondônia, mas garantiu que o adiamento de sua sabatina não afetará o desempenho dele diante dos questionamentos dos jornalista Astério Moreira, Luis Carlos, e Leônidas Badaró.

“O meu desempenho está guardadinho aqui, você que está esperando essa sabatina não perca. Amanhã às 19h30, nós temos uma surpresa aqui no bolso pra te mostrar”, disse.

Sobre o apagão, o candidato defendeu que a prefeitura de Rio Branco dê suporte aos cidadãos.

“Nesse momento agora, a gente ainda não sabe as origens desse apagão, mas o que importa é que a prefeitura dê todo o socorro possível pra nossa população. A gente está percebendo que tem um trânsito enorme, que a gente já sabe que é natural em virtude do horário, mas o que nós temos que fazer nesse momento é tomar todas as providências possíveis pra evitar acidentes e, principalmente, pra que a nossa população não corra nenhum risco”, afirmou.