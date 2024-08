Sabatina com Emerson Jarude é adiada para esta sexta-feira (23)

A quarta sabatina do ac24horas nas eleições municipais em Rio Branco, que aconteceria nesta quinta-feira (22) com o candidato do NOVO, Emerson Jarude, foi adiada para a sexta-feira (23), em razão da falta de energia no Acre e em Rondônia, e diminuição na qualidade dos serviços de internet.

A decisão está prevista no regulamento do evento e foi acordada por representantes de todas as candidaturas previamente e ocorre depois que não há como garantir o reestabelecimento da energia na capital a tempo e qualidade do início da programação.

Diante disso, a transmissão da sabatina com o candidato Emerson Jarude esta prevista para amanhã, sexta-feira (23), por meio dos mesmos canais de rede social, e no YouTube pelo mesmo link que já foi disponibilizado pelo ac24horas, às 19:30h.