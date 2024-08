Com bolsas de R$ 300, Ifac abre edital para curso de tecnologias disruptivas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta sexta-feira (23) um edital complementar com vagas para o curso de tecnologias disruptivas e inovação que faz parte do projeto “Eu programo Robôs”.

O projeto tem o objetivo de capacitar jovens como agentes de desenvolvimento de soluções em robótica e integração de sistemas automatizados voltados para ambientes Smart e Indústria 4.0 no Acre.

São ofertadas 10 vagas, sendo cinco para estudantes de graduação do Ifac e cinco para a comunidade externa. O curso é realizado das 18h às 21h, no Ifac Campus Rio Branco. A inscrição deverá ser realizada pela internet, a partir do envio da documentação para o e-mail [email protected].

Além da formação em temáticas sobre indústria 4.0, robótica, realidade virtual, empreendedorismo e inovação, que será realizada em cursos presenciais, os candidatos aprovados vão receber bolsa mensal no valor de R$ 300,00, durante o período de quatro meses.