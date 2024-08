A Comissão Gestora do concurso público para o provimento de cargos efetivos de servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que a questão 1 da prova do cargo de Oficial de Justiça foi anulada.

Em virtude dessa deliberação, a pontuação referente à questão anulada será concedida a todos as candidatas e candidatos que se fizeram presentes ao dia da aplicação da prova.