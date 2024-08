Ministério Público acompanha caso envolvendo ex e noivo de Mailza

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) se pronunciou nesta sexta-feira, 23, sobre as acusações de agressão física e psicológica supostamente praticadas por Madson Cameli, atual noivo da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, contra sua ex-mulher.

Madson foi indicado pela justiça após a ex-esposa, Melissa Sampaio, denunciá-lo por violência domésticas. Na denúncia, Melissa conta ter sido agredida com enforcamento, estrangulamento, chutes, tapas, socos, empurrões e puxões de cabelo e até golpes de “mata-leão”, já que Madson é praticante de Jiu-Jitsu.

Conforme a nota do MP, Melissa foi atendida hoje pelo Centro de Atendimento à Vítima, que prestou atendimento integral que inclui apoio psicológico, além de orientação, informação e acompanhamento para garantir que os seus direitos sejam protegidos durante todo o processo.

O MPAC também informou que a vítima já tem uma medida protetiva deferida e diz que o inquérito está sob análise da promotoria competente no município de Cruzeiro do Sul.

Veja abaixo a nota completa do MPAC:

Nesta sexta-feira, 23, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), prestou atendimento à ex-mulher do assessor parlamentar Madson Cameli, investigado por lesão corporal grave e violência psicológica.

À vítima foi prestada a assistência integral, que inclui apoio psicológico, além de orientação , informação e acompanhamento para garantir que os seus direitos sejam protegidos durante todo o processo.

Além do suporte do MPAC, a vítima também já tem medida protetiva deferida.

Atualmente, o inquérito está sob análise da Promotoria competente em Cruzeiro do Sul.

Agência de Notícias do MPAC