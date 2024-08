Colisão entre moto e carro deixa vigilante ferida no bairro do Bosque

Na noite deste domingo, (11), um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Henrique Dias, no bairro Bosque, em Rio Branco. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio, resultando em ferimentos graves para a condutora da moto.

A vítima, identificada como Raysa Martins de Moura, 26 anos, é vigilante e estava retornando do trabalho no momento do acidente. Ela conduzia uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, com placa QLX6G90, pela Avenida Getúlio Vargas no sentido bairro/centro. De acordo com informações fornecidas por seu cunhado, Raysa foi surpreendida por um veículo Hyundai Creta que saía da Rua Henrique Dias e cruzava a via principal, onde a motocicleta tinha a preferência. O motorista do carro, que preferiu não se identificar, acabou colidindo com a motocicleta. Após a colisão o condutor do carro permaneceu no local até a chegada do Policiamento de Trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma viatura de Suporte Básico para socorrer a vítima. Após receber os primeiros atendimentos, Raysa foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raisa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas na tíbia e fíbula da perna direita, além de diversas escoriações pelo corpo. Posteriormente, ela foi encaminhada ao setor de ortopedia para avaliação e tratamento adicionais. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve presente no local, isolando a área para realização dos trabalhos de perícia.