Novenário de Nossa Senhora da Glória atrai multidão em Cruzeiro do Sul

Desde o início do Novenário de Nossa Senhora da Glória, no último dia 5, em Cruzeiro do Sul, a Catedral fica lotada nas missas noturnas. Muitos fiéis acompanham as celebrações em telões montados ao lado de fora da igreja matriz.

Dentro e fora da igreja, de joelhos em alguns momentos, as pessoas renovam a fé na santa padroeira do município em seu 106º Novenário. A aposentada Deusditi Oliveira, de 71 anos, participa do Novenário desde os 14 anos. Já levou os filhos, netos e agora, os bisnetos. “Eu trago todos desde pequenos. Já é a terceira geração que eu trago para homenagear minha Nossa Senhora da Glória. É só nessa ocasião que eu uso minha medalha de ouro com a imagem dela” relata.

O bisneto, Luan Ricardo, estudante de 17 anos, quer manter a tradição. “Vou trazer os tataranetos dela para os Novenários futuros para manter essa tradição na nossa família”, conta.

Além da parte religiosa, o Novenário tem também os bingos, a área de brinquedos para as crianças e a praça de alimentação com empreendedores e consumidores satisfeitos nas tendas montadas na Avenida Rodrigues Alves e no gamelão da Praça Orleir Cameli.

Elizete Nascimento, dona de restaurante, já participou de vários Novenários. Cita que as vendas estão boas, mas devem melhorar nos dois últimos dias, 14 e 15, quando será realizada procissão de Nossa senhora da Glória. “Eu vendi muito agora na Expoacre. Aqui não dá para reclamar, mas nos dias 14 e 15 dá para faturar bem”, pontua a mulher, que vende de pirarucu à carne na chapa.

O casal Joilsson Oliveira e Jamille Vasconcelos está satisfeito com as vendas de rabada no tucupi, tacacá e outros pratos regionais. “A gente só vende em eventos e aqui no Novenário está ótimo”, comemoram. A parte do artesanato e brinquedos também atrai o público. As indígenas Marubo têm para a venda colares, pulseiras e outros itens com os Kenes feitos em miçangas.

Na tarde desse sábado, 10, como parte da programação do Novenário, foi realizada a Caminhada da Juventude, percorrendo desde o início da Estrada da Variante até a Catedral. Neste domingo, teve a Procissão das Crianças, saindo às 6h30 do Jardim Amigos das Crianças até a Catedral.

O Novenário de Nossa senhora da Glória, a maior festa religiosa do Acre, será encerrado no dia 15 de agosto com uma procissão que deve reunir mais de 40 mil pessoas.